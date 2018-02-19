В «Ростехе» боеприпасы заменили производством оборудования для пивоварения

Представители концерна «Техмаша», который входит в государственную корпорацию «Ростех», объявили об официальном запуске в производство оборудования, предназначенного для пивоварения. Представители концерна сообщили об этом в ходе пресс-конференции, что состоялась накануне.

Николай Офицеров

», - заявили сотрудники пресс-службы.В состав пивоваренных комплексов могут входить танки, которые используются для лагера и производства сортов пива по технологии низового брожения. Помимо этого, будет использована технология цилиндро-конических танков, которые удобны в обслуживании и эксплуатации.«Все емкости бродильного отделения оснащаются своеобразными рубашками для теплоизоляции и имеют систему для автоматического поддержания необходимой для брожения температуры. Технология сварки и зачистка швов полностью исключает возможность развития внутри каких-либо неблагоприятных организмов», - заявили сотрудники пресс-службы ведомства.