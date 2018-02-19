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| | В «Ростехе» боеприпасы заменили производством оборудования для пивоварения

В «Ростехе» боеприпасы заменили производством оборудования для пивоварения

Сегодня, 15:11
Представители концерна «Техмаша», который входит в государственную корпорацию «Ростех», объявили об официальном запуске в производство оборудования, предназначенного для пивоварения. Представители концерна сообщили об этом в ходе пресс-конференции, что состоялась накануне.

В «Ростехе» боеприпасы заменили производством оборудования для пивоварения

 

«Пивоваренные заводы, которые были разработаны на базе НПО «Прибор», изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, производительность которой может достигать от 500 до 3000 литров горячего сусла в сутки. Благодаря данному оборудованию, пиво можно варить, исходя из классической технологии, как с применением солода, так и с применением насоложенных материалов, вроде сахарного колера, пшеницы, сорго, риса, ячменя и прочих», - заявили сотрудники пресс-службы.

В состав пивоваренных комплексов могут входить танки, которые используются для лагера и производства сортов пива по технологии низового брожения. Помимо этого, будет использована технология цилиндро-конических танков, которые удобны в обслуживании и эксплуатации.

«Все емкости бродильного отделения оснащаются своеобразными рубашками для теплоизоляции и имеют систему для автоматического поддержания необходимой для брожения температуры. Технология сварки и зачистка швов полностью исключает возможность развития внутри каких-либо неблагоприятных организмов», - заявили сотрудники пресс-службы ведомства.
Николай Офицеров
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