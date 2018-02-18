Губернатор Рязанской области просит прощения у людей

По словам Любимова, это хорошая православная традиция просить прощения друг у друга и быть прощенным. Ка утверждает губернатор, когда человек легко прощает, он очищается и становится добрее. В связи с этим Любимов просит прошения у населения Рязанской области за все невыполненные пока дела из всех намеченным правительством Рязанской области. По окончанию службы митрополит Марк пригласил всех верующих на Великий пост. Священник сказал несколько слов по поводу сегодняшнего торжества. По его словам, все люди каждый ошибаются, а 18 февраля особенный день, когда все просят прощения. По словам Любимова, это хорошая православная традиция просить прощения друг у друга и быть прощенным. Ка утверждает губернатор, когда человек легко прощает, он очищается и становится добрее. В связи с этим Любимов просит прошения у населения Рязанской области за все невыполненные пока дела из всех намеченным правительством Рязанской области. По окончанию службы митрополит Марк пригласил всех верующих на Великий пост. Священник сказал несколько слов по поводу сегодняшнего торжества. По его словам, все люди каждый ошибаются, а 18 февраля особенный день, когда все просят прощения.

Никита Готский

Глава Рязанской области Николай Любимов просит прощения у жителей региона. Сегодня чиновник побывал на церковном служении по поводу Прощеного воскресенья.Ранее Любимов принял участие в массовых гуляниях по поводу масленицы. Жители города угостили его караваем, грибной похлебкой и традиционными блинами. Глава области посетил спортивные мероприятия, где пообщался с населением.