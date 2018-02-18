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| | Нетаньяху назвал неприемлемыми слова Моравецкого про причастность евреев к Холокосту

Нетаньяху назвал неприемлемыми слова Моравецкого про причастность евреев к Холокосту

Вчера, 21:23
Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху считает неприемлемыми слова польского премьера Матеуша Моравецкого о причастности евреев к Холокосту. Оба политика сегодня пообщались в телефонном режиме.

Нетаньяху назвал неприемлемыми слова Моравецкого про причастность евреев к Холокосту

 

Нетаньяху побеседовал с Моравецким, заявив тому о своем недовольстве по поводу выступления польского политика. Председатель правительства Израиля считает сделанные замечания Варшавы неприемлемыми, и нет каких-либо оснований для сопоставления действий поляков при Холокосте с действиями евреев. До этого Моравецкий утверждал, что по польским законам уголовным правонарушением не станут считаться заявления о виновности поляков в Холокосте, также как и русских, евреев, немцев и украинцев.

Ранее польский сенат принял закон, по которому запрещается упоминать, что концлагеря являлись польскими. За такие высказывания, и за утверждения, что Варшава тоже несет ответственность за действия Германии в отношении евреев, предусматривается тюремное наказание.
Никита Готский
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