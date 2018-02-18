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| | Патриарх Кирилл расценил стрельбу в Кизляре как провокацию

Патриарх Кирилл расценил стрельбу в Кизляре как провокацию

Вчера, 21:09
Патриарх Московский Кирилл прокомментировал убийство верующих в Кизляре возле православного храма. Священник назвал стрельбу провокацию для разжигания ненависти.

Патриарх Кирилл расценил стрельбу в Кизляре как провокацию

 

Кирилл потрясен сегодняшними событиями возле христианской церкви в Кизляре, он сочувствует родственникам погибших людей в перестрелке и молится об упокоении их душ. Патриарх расценил злодеяние как провокацию, направленную на разжигание ненависти между христианами и мусульманами, живущих в настоящее время на территории северокавказской республики. Русская православная церковь глубоко обеспокоена произошедшем и требует тщательного расследования кровавого события.

Муфтият Дагестана осудил убийство православных возле церкви в Кизляре. Приверженцы веры Аллаха отрицательно отнеслись к проявлению насилия в городе в праздник Масленицы. Муфтият выражает соболезнование родным погибших во время нападения.
Никита Готский
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