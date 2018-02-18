В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | Пушков рассказал о призраке Саакашвили, гуляющем по Киеву

Пушков рассказал о призраке Саакашвили, гуляющем по Киеву

Вчера, 20:44
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, что по Киеву до сих пор бродит призрак экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. А в это время экс-губернатор Одесской области хает президента Украины Петра Порошенко.

Пушков рассказал о призраке Саакашвили, гуляющем по Киеву

 

Под «призраком» сенатор подразумевает недавнее шествие в поддержку удаленного из Украины политика. Его соратники прошлись по Киеву по маршруту: улица Владимирская – Михайловская площадь. По прибытии к конечному пункту, демонстранты начали проводить митинг-вече. Устроители акции сконструировали помост, с которого депортированный Саакашвили воззвал к своим адептам по телефону. Пушков, комментируя это событие в своем микроблоге в Twitter, написал, что пока Саакашвили хает украинского лидера Порошенко и «банду» из Европы, его призрак бродит по улицам украинской столицы.

Бывший глава Одесской ОГА был выдворен из Украины 12 февраля. Его переправили в Польшу. Именно из этой страны он попал на территорию украинского государства осенью прошлого года. На сегодняшний день опальный политик находится в Голландии. Ему выдали удостоверение личности и разрешение на работу на территории ЕС.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Саакашвили рассказал о своем украденном паспорте, лежащем на столе у Порошенко
Саакашвили рассказал о своем украденном паспорте, лежащем на столе у Порошенко

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своем украденном паспорте, который сейчас лежит на столе у президента Украины Петра Порошенко. По

СМИ: Порошенко отправит Саакашвили в отставку
СМИ: Порошенко отправит Саакашвили в отставку

По приказу президента Украины Петра Порошенко губернатор Одесской области Михаил Саакашвили покинет свой пост. Об этом журналистам рассказал Ираклий Гогава -

Пушков предложил Порошенко сделать Саакашвили премьером Украины
Пушков предложил Порошенко сделать Саакашвили премьером Украины

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Пушков заявил на своей странице в одной социальной сети, что бывший президент Грузии Михаил

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости