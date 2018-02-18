Пушков рассказал о призраке Саакашвили, гуляющем по Киеву

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, что по Киеву до сих пор бродит призрак экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. А в это время экс-губернатор Одесской области хает президента Украины Петра Порошенко.

Дарья Светозарова

Под «призраком» сенатор подразумевает недавнее шествие в поддержку удаленного из Украины политика. Его соратники прошлись по Киеву по маршруту: улица Владимирская – Михайловская площадь. По прибытии к конечному пункту, демонстранты начали проводить митинг-вече. Устроители акции сконструировали помост, с которого депортированный Саакашвили воззвал к своим адептам по телефону. Пушков, комментируя это событие в своем микроблоге в Twitter, написал, что пока Саакашвили хает украинского лидера Порошенко и «банду» из Европы, его призрак бродит по улицам украинской столицы.Бывший глава Одесской ОГА был выдворен из Украины 12 февраля. Его переправили в Польшу. Именно из этой страны он попал на территорию украинского государства осенью прошлого года. На сегодняшний день опальный политик находится в Голландии. Ему выдали удостоверение личности и разрешение на работу на территории ЕС.