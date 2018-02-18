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| | Имидж – всё! Подлоги и PR для взрослых от депутата Пайкина

Имидж – всё! Подлоги и PR для взрослых от депутата Пайкина

Вчера, 20:30

В последнее время в прессе и на просторах интернета появилось множество публикаций про малоприметную персону депутата Государственной Думы Бориса Пайкина. Единственное, чем он привлекал неподдельный интерес избирателей и прессы – его депутатские дела-невидимки. А вернее, полное их отсутствие. Заслужив почетное место в рейтингесамых незаметных депутатов и шквал критики со стороны общественности, Борис Романович учел свои ошибки и «принялся» за дело.

Борис Пайкин вошел в состав думской фракции ЛДПР лишь осенью 2017 года, победив в ходе довыборов в нижнюю палату Федерального Собрания РФ по Брянской области. Однако, будучи бизнесменом и уроженцем «северной столицы», депутат крайне редко добирается до Брянщины, где живет доверившийся ему электорат. Возможно, именно поэтому господину Пайкину приходится информацию о каждом таком приезде еще несколько раз тиражировать, как свежую. Например, видеокадры со встреч с избирателями в ходе визита 3 февраля успешно преподносятся по местному телевидению «Брянская губерния» 15 февраля без указания даты, что создает ложное впечатление новизны события. Подлог тем очевиднее, что видеоролик был размещен на сайте телеканала накануне – 14 февраля. Отчет о поездке включает одни и те же населенные пункты Выгоничского района области: Орменка, Кокоревка, Лопушь, да одну и ту же школу имени Николая Грибачева, где Пайкин побывал на патриотическом мероприятии.

Но самое неожиданное в начатой PR-кампании депутата Пайкина – это привлеченные для ее реализации ресурсы. Например, одной из информационных площадок для освещения депутатской деятельности пиарщики Пайкина выбрали скандально известный портал «Брянск Today». Разместиву себя рекламу секс-тренинга для женщин, наряду с рекламными баннерами Газпромбанка, Ростсельмаша и других серьезных игроков финансового и промышленного сектора экономики, «Брянск тудей» вызвал возмущениегорожан и снискал себе славу ресурса для взрослых.

Имидж – всё! Подлоги и PR для взрослых от депутата Пайкина

 

Нелегко однозначно интерпретировать новые сведения о «незаметном депутате» Борисе Пайкине. Складывается впечатление, что он считается с претензиями избирателей в свой адрес в свойственном стиле: восстанавливать репутацию по-прежнему предпочитает не реальными делами, для которых ему выдан депутатский мандат, а с помощью искусственно подогретой шумихи вокруг своего имени в сомнительных СМИ.


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