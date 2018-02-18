19 и 20 февраля на Донбасс приедут представители Германии и Норвегии

Делегация из Германии и Норвегии посетят территорию Донбасса. Информацию предоставили в министерстве иностранных дел Донецкой народной республики. Визит произойдет 19 февраля и будет длиться до 20 февраля.

В понедельник на земли самопровозглашённой республики прибудут политические деятели, главы гуманитарной организации и предприниматели из Норвегии и Германии. Главная цель приезда – это развитие дипломатических отношений между Королевством Норвегии, Федеративной Республикой Германии и Донецкой Народной Республикой, сообщает ведомство ДНР.В министерстве иностранных дел Донецкой республики поведали, что на заседании будут: председатель Левой партии, которая организована в Оснабрюке, член проекта «Народная партия ФРГ» Андреас Маурер, предприниматель Сергеж Функ, член немецкой гуманитарной помощи из «Asorix e.V» Стефан Брем, также будет член гуманитарной помощи из компании «Счастливые люди ФРГ» Андреас Фрауэнштайн и член норвежской организации «Народная дипломатия» Хендрик Вебер.Целых два дня будут решать волнующие темы жителей самопровозглашённой республики.