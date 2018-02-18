В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | 19 и 20 февраля на Донбасс приедут представители Германии и Норвегии

19 и 20 февраля на Донбасс приедут представители Германии и Норвегии

Сегодня, 16:37
Делегация из Германии и Норвегии посетят территорию Донбасса. Информацию предоставили в министерстве иностранных дел Донецкой народной республики. Визит произойдет 19 февраля и будет длиться до 20 февраля.

19 и 20 февраля на Донбасс приедут представители Германии и Норвегии

 

В понедельник на земли самопровозглашённой республики прибудут политические деятели, главы гуманитарной организации и предприниматели из Норвегии и Германии. Главная цель приезда – это развитие дипломатических отношений между Королевством Норвегии, Федеративной Республикой Германии и Донецкой Народной Республикой, сообщает ведомство ДНР.

В министерстве иностранных дел Донецкой республики поведали, что на заседании будут: председатель Левой партии, которая организована в Оснабрюке, член проекта «Народная партия ФРГ» Андреас Маурер, предприниматель Сергеж Функ, член немецкой гуманитарной помощи из «Asorix e.V» Стефан Брем, также будет член гуманитарной помощи из компании «Счастливые люди ФРГ» Андреас Фрауэнштайн и член норвежской организации «Народная дипломатия» Хендрик Вебер.

Целых два дня будут решать волнующие темы жителей самопровозглашённой республики.
Новости по теме
Выплачивать пенсии ДНР будет из российской гуманитарной помощи
Выплачивать пенсии ДНР будет из российской гуманитарной помощи

Как заявил премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко, благодаря российской гуманитарной помощи вопрос с выплатой пенсий жителям

ДНР может обеспечить доставку гуманитарной помощи из Луганска в Донецк
ДНР может обеспечить доставку гуманитарной помощи из Луганска в Донецк

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Донецкой народной республики Александр Караман заявил, что власти могут обеспечить доставку гуманитарной

Сегодня Донбасс объявили Донецкой народной республикой
Сегодня Донбасс объявили Донецкой народной республикой

Сегодня правительство Донбасса провело голосование и единогласно объявило о создании Донецкой народной республики. Горожане выразили полный восторг такой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости