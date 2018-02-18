Британия назначила Навального вице-премьером России

Британские масс-медиа ошибочно назвали оппозиционера Алексея Навального вице-премьером Российской Федерации. Эта описка имела место в выпуске популярного издания Соединенного Королевства Daily Mail от 15 февраля.

В публикации шла речь о блокировке веб-портала главы ФБК, которая имела место из-за расследования, связанного с Олегом Дерипаской и Сергеем Приходько. При этом иностранные таблоиды даже изменили имя Навального с Алексея на Алекси – так правильно читается слово Alexei. Правильный вариант транслитерации - Aleksey.

Дарья Светозарова

«Должность» антикоррупционера не была исправлена изданием даже через сутки после того, как статья вышла в печать. Пользователи Сети уже заявили, что британская пресса живет в параллельной вселенной.