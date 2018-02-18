«Какой вы президент?»: Ксению Собчак высмеяли за критику агитролика и Путина

Кандидат в президенты Ксения Собчак в своем микроблоге открыто посмеялась над видеороликом, который был создан, как агитационный материал перед выборами президента России. Девушка считает это видео « омерзительным и унижающим права секс-меньшинств » . Также она высказалась, что в сюжете идет прямая ссылка, за кого нужно голосовать россиянам. Реакцией обозревателей на эти идеи стал залп критики. Почему же люди так агрессивно отозвались о Ксении, спросив ее напрямую «Какой из вас президент?»





Популярная звезда шоу-бизнеса, а сейчас кандидат на пост президента России Ксения Собчак не смогла остаться равнодушной к показанному в интернете предвыборному ролику. Она написала на своей странице, что этот клип может служить прямым наставлением для граждан, за кого им нужно голосовать. Тем более, что эта кампания оплачена самим Владимиром Путиным. Собчак абсолютно не понравилось, что герой сюжета комедийный актер. Вдобавок ко всему, Ксения возмущена продемонстрированным отношением к геям, она называет это нарушением прав секс-меньшинств. Популярная звезда шоу-бизнеса, а сейчас кандидат на пост президента России Ксения Собчак не смогла остаться равнодушной к показанному в интернете предвыборному ролику. Она написала на своей странице, что этот клип может служить прямым наставлением для граждан, за кого им нужно голосовать. Тем более, что эта кампания оплачена самим Владимиром Путиным. Собчак абсолютно не понравилось, что герой сюжета комедийный актер. Вдобавок ко всему, Ксения возмущена продемонстрированным отношением к геям, она называет это нарушением прав секс-меньшинств.





На критику ролика на странице Ксении Собчак отозвались и россияне. Реакция их была подобно взрыву. Интернет-обозреватели начали моментально комментировать написанное будущим политиком. Они фактически дали ответный удар Ксении, накрыв волной еще большей критики ее стремление стать главой России. Среди отзывов можно встретить откровенные фразы, типа «Какой из вас президент?» и т.д.

Судя по количеству просмотров, видеоролик с агитацией прийти на выборы 18 марта, понравился. Хотя многие придерживаются мнения, что присутствия в качестве главного героя артиста Кириленко не слишком уместно. Но в целом клип получился по теме. По крайней мере, люди восприняли его лучше, чем идею Ксении Собчак принимать участие в выборах в качестве кандидата на пост президента России.





Одним из ярких аспектов предвыборной агитации Собчак выступает открытая критика политических идей нынешнего президента Владимира Путина. Она обвиняет его в массовом финансировании предвыборной кампании, хотя и сама готова вложить в агитационную работу немало денег.