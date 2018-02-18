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| | Дональд Трамп заявил, что ФБР тратит много времени на «российский след»

Дональд Трамп заявил, что ФБР тратит много времени на «российский след»

Сегодня, 11:53
Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР слишком много времени тратит на расследование дела о «российском вмешательстве в ход его президентских выборов» и прозевало появление стрелка из Флориды. Об этом он написал на своей страничке в Twitter.

Дональд Трамп заявил, что ФБР тратит много времени на «российский след»

 

Министерство юстиции США выпустило 16 февраля специальный меморандум, в котором заявило о том, что готово выдвинуть обвинения тринадцати гражданам Российской Федерации о незаконном вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Специальный прокурор, ведущий расследование, обнадежил американскую общественность тем, что скоро следствие поставит все точки над «и» в этом резонансном деле. Заявление Минюста США мотивировало Трампа написать в Twitter раздраженный комментарий.

Здесь нужно напомнить, что недавно студент Николас Круз открыл стрельбу в школе города Паркленд штата Флорида. Он убил семнадцать человек, еще пятьдесят пострадали от ранений разной степени тяжести, а пятеро до сих пор находятся в критическом состоянии. Агенты ФБР, считает Трамп, прозевали «сигналы флоридского стрелка», потому что были сильно плотно заняты поиском «российского следа».
Сергей Денисов
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