Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР слишком много времени тратит на расследование дела о «российском вмешательстве в ход его президентских выборов» и прозевало появление стрелка из Флориды. Об этом он написал на своей страничке в Twitter.

Сергей Денисов

Министерство юстиции США выпустило 16 февраля специальный меморандум, в котором заявило о том, что готово выдвинуть обвинения тринадцати гражданам Российской Федерации о незаконном вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Специальный прокурор, ведущий расследование, обнадежил американскую общественность тем, что скоро следствие поставит все точки над «и» в этом резонансном деле. Заявление Минюста США мотивировало Трампа написать в Twitter раздраженный комментарий.Здесь нужно напомнить, что недавно студент Николас Круз открыл стрельбу в школе города Паркленд штата Флорида. Он убил семнадцать человек, еще пятьдесят пострадали от ранений разной степени тяжести, а пятеро до сих пор находятся в критическом состоянии. Агенты ФБР, считает Трамп, прозевали «сигналы флоридского стрелка», потому что были сильно плотно заняты поиском «российского следа».