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| | В NATO рассказали, что мешает Украине стать членом Альянса

В NATO рассказали, что мешает Украине стать членом Альянса

Вчера, 20:51
Заместитель генерального секретаря NATO Роуз Геттемюллер пролила свет на обстоятельства, мешающие Украине стать членом Североатлантического Альянса. На сегодняшний день, в ряды организации мечтают влиться и получить полноправное членство Грузия, Босния и Герцеговина, Македония и Украина. Выяснилось, что Украина среди прочих качества руководству NATO наименее предпочтительной.

В NATO рассказали, что мешает Украине стать членом Альянса

 

По словам Геттемюллер, украинский План действий для вступления в NATO, представленный во время саммита в Бухаресте, был отклонен. С тех прошло уже десять лет, а Киев так и не предпринял шагов для исправления Плана и приближения страны к натовским стандартам.

Представители Альянса напомнили, что Украина единственная из четырех претендентов представила План относительно вступления в ряды членов организации, но не позиционировала его как часть национальной политики. А это, по словам замгенсека, является путем для вступления в Альянс. Однако Киеву пообещали, что членом военного блока Украина все-таки станет. Остальные страны-претенденты сделали это.

Ранее Венгрия ветировала саммит Украина – NATO. Такие действия Будапешт предпринял в связи со скандальным украинским законом «Об образовании».
Дарья Светозарова
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