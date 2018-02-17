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| | Белый Дом нашел вредителей пострашнее России

Белый Дом нашел вредителей пострашнее России

Вчера, 20:24
Представители Белого Дома заявили, что обнаружили в США вредителей, «пострашнее России». По их словам, в Америке есть две группы, которые могут повергнуть страну в пучину хаоса гораздо быстрее и эффективнее, чем это сделает Кремль. Такую точку зрения озвучил представитель администрации Хоган Гидли.

Белый Дом нашел вредителей пострашнее России

 

Оказалось, что этими «разрушительными группировками» являются Демократическая партия США и основные американские масс-медиа. Политик подчеркивает, что они стоят за распространением ложной информации о работе спецпрокурора Роберта Мюллера. Напомним, что он занимается делом о «российском вмешательстве» в американские выборы президента в 2016-м. По словам Гидли, граждане соединенных Штатов должны быть этим возмутиться.

Накануне офис спецпрокурора обнародовал перечень лиц, которые имеют отношение к вмешательству в президентские выборы. Список состоял из 13 пунктов. Туда попали люди и организации, а возглавил перечень российский предприниматель Евгений Пригожин и Агентство интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Американский лидер Дональд Трамп, просмотрев список, сделал вывод, что антироссийская кампания в Штатах началась задолго до его избрания президентом – в 2014 году.
Дарья Светозарова
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