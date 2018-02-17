США готовы приступить к диалогу с Россией по кибербезопасности

США готовы к кибердиалогу с Россией, если та прекратит интернет-шпионаж. Об этом заявил помощник Дональда Трампа Герберт Макмастер.

Никита Готский

По его словам, Вашингтон имеет желание начать кибердиалог в том случае, если Москва искренне настроена прекратить заниматься шпионажем в мировой Сети. Макмастер сообщает, что настанет тот день, когда удастся победить кибершпионаж, потому что США, по его словам, с каждым разом все лучше обнаруживают источники нападений.Ранее Белый дом обвинил Россию в том, что Москва имеет прямое отношение к созданию вируса NotPetya атаковавший компьютеры Украины и некоторых других государств летом прошедшего года. Прославились хакеры и во время Олимпиады в Пхенчхане. Из-за кибератаки перестал действовать сайт Игр. Работа портала восстановила сегодня ночью.