Голос в обмен на подарок: Памфилова рассказала о подарках голосующим на выбора

Элла Памфилова, которая является главой ЦИК, сообщила, что молодым людям, которые впервые голосуют, вручат небольшие подарки.

На Первом канале вышел новый выпуск «Вечернего Урганта», где Памфилова поведала о такой акции телезрителям. На всей территории РФ насчитывают около 7 млн молодых людей, которые впервые будут голосовать. Подарки будут скромные, но глава пообещала, что голосовавшие точно запомнят этот день. Из подарков можно будет узреть: различные значки, шарики, цветы, возможно, что будут выдавать флэшки. ЦИК дают каждому региону подойти к награждению молодёжи индивидуально, поэтому уже в марте можно будет лично удостовериться в данной акции.В конце программы Элла Памфилова и Иван Ургант в честь такого события сами обменялись скромными подарками. Глава ЦИК подарила ведущему кружку, брелок, магнит, а также обложку для паспорта с логотипами избирателей 2018 года.Иван Ургант также не остался в стороне и подошёл к подарку с изюминкой. Юморист сказал, что сейчас в мире возможны различные хакерские атаки, диверсии. Чтобы не совершить оплошность в подсчёте в избирательной комиссии, телеведущий подарил Памфиловой деревянные счёты.

Напомним, что выборы состоятся 18 марта, где в списке кандидатов можно наблюдать: Владимира Жириновского, Ксению Собчак, Владимира Путина, Максима Сурайкина, Бориса Титова, Сергея Бабурина, Павла Грудинана и Григория Явлинского.