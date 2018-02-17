«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце Владимир Жириновский эмоционально вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"
| | Голос в обмен на подарок: Памфилова рассказала о подарках голосующим на выбора

Голос в обмен на подарок: Памфилова рассказала о подарках голосующим на выбора

Вчера, 18:30
Элла Памфилова, которая является главой ЦИК, сообщила, что молодым людям, которые впервые голосуют, вручат небольшие подарки.

Голос в обмен на подарок: Памфилова рассказала о подарках голосующим на выбора

 

На Первом канале вышел новый выпуск «Вечернего Урганта», где Памфилова поведала о такой акции телезрителям. На всей территории РФ насчитывают около 7 млн молодых людей, которые впервые будут голосовать. Подарки будут скромные, но глава пообещала, что голосовавшие точно запомнят этот день. Из подарков можно будет узреть: различные значки, шарики, цветы, возможно, что будут выдавать флэшки. ЦИК дают каждому региону подойти к награждению молодёжи индивидуально, поэтому уже в марте можно будет лично удостовериться в данной акции.

В конце программы Элла Памфилова и Иван Ургант в честь такого события сами обменялись скромными подарками. Глава ЦИК подарила ведущему кружку, брелок, магнит, а также обложку для паспорта с логотипами избирателей 2018 года.

Иван Ургант также не остался в стороне и подошёл к подарку с изюминкой. Юморист сказал, что сейчас в мире возможны различные хакерские атаки, диверсии. Чтобы не совершить оплошность в подсчёте в избирательной комиссии, телеведущий подарил Памфиловой деревянные счёты.

Голос в обмен на подарок: Памфилова рассказала о подарках голосующим на выбора

 

Напомним, что выборы состоятся 18 марта, где в списке кандидатов можно наблюдать: Владимира Жириновского, Ксению Собчак, Владимира Путина, Максима Сурайкина, Бориса Титова, Сергея Бабурина, Павла Грудинана и Григория Явлинского.
Новости по теме
Памфилова поведала о наказании за принуждение к голосованию на выборах
Памфилова поведала о наказании за принуждение к голосованию на выборах

Руководитель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова заявила о том, что в период следующих выборах в президенты России ЦИК будет принимать меры

Памфилова рада отмене досрочного голосования во время выборов в Госдуму
Памфилова рада отмене досрочного голосования во время выборов в Госдуму

Элла Памфилова заявила, что не рассматривает возможность голосовать во время выборов в Госдуму досрочно как положительный момент. Глава ЦИК России уверена, что

Элла Памфилова намерена уйти в отставку в случае фальсификации выборов
Элла Памфилова намерена уйти в отставку в случае фальсификации выборов

Элла Памфилова, председатель Центризбиркома, заявила о намерении покинуть свой пост в том случае, если выборы в 2016 году будут сфальсифицированы. Такое

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости