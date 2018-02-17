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| | Юлия Тимошенко переговорила с послом РФ в Германии на конференции

Юлия Тимошенко переговорила с послом РФ в Германии на конференции

Вчера, 17:24
На полях Мюнхенской конференции состоялась беседа лидера украинской парламентской фракции «Батькiвщина» Юлии Тимошенко и российского посла в Германии Сергея Нечаева. Об этом рассказала журналистам офпред МИД РФ Мария Захарова.

Юлия Тимошенко переговорила с послом РФ в Германии на конференции

 

Также дипломат поделилась соответствующим снимком на своем аккаунте в Facebook. Захарова также снабдила пост подписью, где указала, что в то время, как Климкин общается с Лавровым, Тимошенко беседует с Нечаевым. «Вот такая она, Мюнхенская конференция», - подытожила дипломат.

Юлия Тимошенко переговорила с послом РФ в Германии на конференции

 

На снимок тут же обрушилась волна критики со стороны «Батькiвщини». Члены партии заявили, что фото является «кремлевской провокацией», но на деле аналогичные фото сделали и другие журналисты и делегаты. В ответ на претензии Захарова пояснила, что нужно перестать верить лжи украинских политиков. Она добавила, что украинцы не обязаны любить русских, но им следует любить себя и свою страну, и не давать себя обманывать власть имущим.

Ранее сообщалось, что прийти к консенсусу главам российского и украинского внешнеполитических ведомств прийти не удалось. Климкин настаивал, что миротворцы ООН должны разместиться по всей территории Донбасса, в том числе и у границы с РФ. Лавров же считает, что достаточно будет присутствия миротворцев на линии соприкосновения сторон конфликта. Главы МИД «Нормандской четверки» 16 февраля так и не переговорили.
Дарья Светозарова
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