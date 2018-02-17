Владимир Жириновский эмоциональной вспомнил о «незаконной независимости Косово»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в честь 10-летия со дня провозглашения независимости Косово вспомнил о дате, передавая всю свою эмоциональность через буквы.

Жириновский часто выставляет себя как борец за справедливость с самыми добрыми намереньями. В социальной сети политик любит рассуждать на тему правильного и неправильного, очередной жертвой для чего взял бывшую территорию Сербии. Для Владимира Вольфовича Косово остаётся исторически сербской землёй, с которой чуть ли не «родилась» вся Сербия. Он также упомянул об сторонах конфликта и военных действиях.Как известно, Россия одна из тех стран, которые на официальном уровне не признают ни независимость государства, ни её паспорта, оказывая всяческую поддержку сербской стороне. Но вот что хотел сказать Владимир Жириновский своим постом, осталось неизвестным. Сегодня население Косово почти полностью состоит из албанцев, а экономика страны считает худшей в Европе. Поэтому сами сербы вряд ли туда вернутся.