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| | СМИ Украины требуют от Порошенко остановить ликвидацию свободы слова

СМИ Украины требуют от Порошенко остановить ликвидацию свободы слова

Сегодня, 16:33
СМИ Украины призвали президента Петра Порошенко прекратить уничтожать свободу слова в стране. Обращение подписали шефы нескольких телеканалов и изданий.

СМИ Украины требуют от Порошенко остановить ликвидацию свободы слова

 

По их мнению, уровень угрозы свободе слова в пределах страны достигает критической степени. В минувшем году общественники зарегистрировали три сотни нарушений в данной области. В обращении говорится о применении физической силы к репортерам, также нужно отметить аресты, обыски, поджоги редакций и давление со стороны полиции. От Порошенко требуется срочно принять меры по завершению давления на СМИ и дать объяснения по поводу вмешательства властей в работу изданий. Авторы обращения уверяют, что Генеральная прокуратура обязуется отчитаться о расследовании злодеяний в отношении СМИ и проверить факты давления на корреспондентов. Журналисты обратились в дипведомства Европы и США для проведения круглого стола по поводу отсутствия свободы слова в стране.

Ранее главред журнала «Страна.ua» Игорь Гужва уехал из Украины, попросив убежище в Европе. По словам журналиста, на него оказывалось давление со стороны режима Порошенко.
Никита Готский
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