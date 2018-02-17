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| | Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества

Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества

Сегодня, 16:23
Около трех десятков украинских экстремистов, входящих в группировку С14, атаковали помещение Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщили в пресс-секретариате ведомства.

Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества

 

По словам сотрудников организации, радикалы сумели попасть в здание, а также разрисовали стены красной и черной краской, написав оскорбительные лозунги и проведя факельное шествие. О своих «подвигах» они рассказали в соцсетях.

Как утверждают представители Россотрудничества, ведомство обратилось в правоохранительные органы Киева в связи с понесенным материальным ущербом. Известно, что экстремисты угрожали физической расправой, в это же время в помещении находились десятки детей, испуганных происходящим. Злоумышленники находились в помещении около 30 минут, выкрикивая обвинения в адрес Москвы.
Никита Готский
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