Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества

Около трех десятков украинских экстремистов, входящих в группировку С14, атаковали помещение Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщили в пресс-секретариате ведомства.

Никита Готский

По словам сотрудников организации, радикалы сумели попасть в здание, а также разрисовали стены красной и черной краской, написав оскорбительные лозунги и проведя факельное шествие. О своих «подвигах» они рассказали в соцсетях.Как утверждают представители Россотрудничества, ведомство обратилось в правоохранительные органы Киева в связи с понесенным материальным ущербом. Известно, что экстремисты угрожали физической расправой, в это же время в помещении находились десятки детей, испуганных происходящим. Злоумышленники находились в помещении около 30 минут, выкрикивая обвинения в адрес Москвы.