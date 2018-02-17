Мария Захарова сравнила Порошенко с коммивояжером

Украинский президент Петр Порошенко напомнил коммивояжера. Такое заявление сделала сотрудник МИД России Мария Захарова.

Никита Готский

Российский дипломат высказалась касательно выступления главы Украины на конференции в Германии. В личном аккаунте в соцсети Facebook она опубликовала ряд снимков, приложив к ним песню из «Гардемаринов».Глава украинского государства Петр Порошенко присутствующим в зале продемонстрировал знамя Евросоюза во время своего выступления, а также призвал запретить во всем мире российский триколор. На форуме несколько лет назад он показал паспорта РФ, будто бы изъятые у бойцов на территории Донбасса, а на конференции в Давосе обшивку автобуса, обстрелянного возле Волновахи. По словам Захаровой, украинский лидер не ездит с пустыми руками никуда: как коммивояжер.