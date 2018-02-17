Глава МИД ФРГ: Невозможно решить конфликт с КНДР без участия России

Представитель министерства иностранных дел ФРГ считает, что нельзя разрешить конфликт с Северной Кореей без участия России. Такое заявление немецкий дипломат Зигмар Габриэль сделал во время деловой встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым, главой МИД РФ.





После серии ядерных испытаний со стороны Пхеньяна весь мир обеспокоен. Японское море патрулируют корабли Военно-морского флота США. Также Штаты неоднократно призывали остальные страны присоединиться к «экономической блокаде» КНДР. А представитель Соединенных штатов, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Северная Корея является угрозой для всех стран альянса. Именно поэтому Вашингтон не исключает развитие «силового сценария» в отношении КНДР.Но, несмотря на напряженные отношения между Россией и США, представитель Федеративной Республики Германия считает, что невозможно решить сложившуюся ситуацию без участия РФ.