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| | Глава МИД ФРГ: Невозможно решить конфликт с КНДР без участия России

Глава МИД ФРГ: Невозможно решить конфликт с КНДР без участия России

Сегодня, 13:54
Представитель министерства иностранных дел ФРГ считает, что нельзя разрешить конфликт с Северной Кореей без участия России. Такое заявление немецкий дипломат Зигмар Габриэль сделал во время деловой встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым, главой МИД РФ.

Глава МИД ФРГ: Невозможно решить конфликт с КНДР без участия России


После серии ядерных испытаний со стороны Пхеньяна весь мир обеспокоен. Японское море патрулируют корабли Военно-морского флота США. Также Штаты неоднократно призывали остальные страны присоединиться к «экономической блокаде» КНДР. А представитель Соединенных штатов, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Северная Корея является угрозой для всех стран альянса. Именно поэтому Вашингтон не исключает развитие «силового сценария» в отношении КНДР.

Но, несмотря на напряженные отношения между Россией и США, представитель Федеративной Республики Германия считает, что невозможно решить сложившуюся ситуацию без участия РФ.
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