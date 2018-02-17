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| | Порошенко переговорил с Гутеррешем о введении миротворцев ООН на Донбасс

Порошенко переговорил с Гутеррешем о введении миротворцев ООН на Донбасс

Сегодня, 13:56
Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. Украинский лидер и руководитель Организации Объединенных Наций обсуждали перспективы миротворческой миссии на Востоке Украины. Во время диалога политики пришли к общему знаменателю.

Порошенко переговорил с Гутеррешем о введении миротворцев ООН на Донбасс

 

Порошенко и Гутерреш сошлись на том, что главной целью миссии миротворцев должно стать обеспечение мирного разрешения противостояния на Донбассе и приведение территории Украины в границы, актуальные до 2014 года. Также Политики выразили озабоченность тем, что в Крыму продолжают «попираться права человека».

Ранее сообщалось, что произошла встреча глав российского и украинского иностранных ведомств – Сергея Лаврова и Павла Климкина. Комментируя результаты беседы, украинский министр заявил, что стороны не смогли прийти к соглашению ни по одному вопросу. Напомним, что Россия считает целесообразным разместить «голубые каски» на линии соприкосновения, а Украина хочет, чтобы миротворцы были дислоцированы по всей территории Донбасса.
Дарья Светозарова
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