Лавров сообщил про экономическую выгоду "Северного потока-2"

Глава МИД России Сергей Лавров отметил выгоду «Северного потока-2». Свое мнение он высказал немецкому коллеге Зигмару Габриэлю.

Никита Готский

По словам министра, тем, кто пытается торпедировать проект, следует знать - длительность маршрута от Ямала до Германии на две тысячи километров короче, чем нынешняя труба, которая идет через Украину до Германии, а цента за транзит станет в два раза экономнее, нежели нынешняя стоимость. В связи с этим, по словам Лаврова, выгода от «Северного потока-2» вполне очевидна. По словам шефа российского МИД, все это послужит решению отношений соседних с Германией государств.До этого украинский лидер Петр Порошенко отметил, что новый газопровод говорит об «экспансии России», а не о интересах страны в экономике. Против строительства проекта выступают некоторые страны, опасающиеся потерять доход от поставок топлива. "Северный поток-2" введут в эксплуатацию в конце следующего года, он пройдет по дну Балтики от РФ до Германии.