СМИ Чехии: Современная Россия напоминает сталинский СССР

В изданиях Чехии появились статьи на тему возвращения российских олигархов из Британии и США на Родину в месте со своими богатствами. Политики РФ обещают принять успешных бизнесменов с распростертыми объятьями, забыв о прошлых грехах.

Домбровский Сергей

По мнению чешских журналистов, Кремль не простит предпринимателей просто так. Взамен олигархам предложат сотрудничество со спецслужбами страны. Глава России Владимир Путин якобы подготовил программу по возвращению бизнесменов домой. Сейчас в США и Великобритании миллиардеров из РФ не очень чествуют, поэтому они удовольствием пройдут на компромисс с Кремлем. Чешские СМИ сравнивают современную Россию со сталинским СССР. По словам корреспондентов, сходство огромное, только сейчас отсутствует массовое уничтожение людей, ссылки в Сибирь и прочие репрессии.Журналисты рекомендуют НАТО проявлять бдительность на границе с Россией. Москва имеет больше войск на Западном фронте, нежели имеется солдат у Североатлантического альянса в Восточной Европе. По мнению представителей прессы, при желании, РФ без затруднений завоюет Прибалтику и Польшу, а НАТО ничего не сможет с этим поделать.