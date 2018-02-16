Глава МИД Венгрии обвинил Украину в запуске «международной кампании лжи»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что Киев дал старт «международной кампании лжи», чтобы прикрыть факт не выполнения рекомендаций Венецианской комиссии.

Виктория Озерова

В пресс-службе МИД Венгрии проинформировали о том, что Киев не предлагал представителям Венгерской общины Закарпатья поучаствовать в обсуждении законопроекта об образовании. Ранее Украина заявила о том, что члены сообщества сами не пожелали прийти на «языковые» консультации. В объявлении ведомства Венгрии уточняется, что представители не посещали встреч с украинскими властями. Глава министерства Петер Сийярто заявил, что этим Киев не только проигнорировал Венецианскую комиссию, но и начал целую «кампанию лжи» в международных масштабах. Министр призвал остановить исполнение законопроекта.В конец прошлого года Венецианская комиссия посоветовала Киеву внести изменения в проект об образовании, чтобы избежать ущемлений.