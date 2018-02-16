Выборы-2018: Эксперты проанализировали слоганы кандидатов в президенты РФ

Специалисты-политологи дали свою экспертную оценку лозунгам кандидатов в президенты Российской Федерации. Назван наиболее удачный лозунг предстоящих выборов.

Российские эксперты-политологи озвучили свое мнение про лозунги кандидатов в президенты РФ предстоящих выборов 2018 года. Кроме того, был выбран и наиболее удачный лозунг из представленных.Обилие слоганов Владимира Жириновского, по мнению специалистов, направлено, в первую очередь, на привлечение внимания электората. Однако, в попытках привлечения к себе внимания, ЛДПР иногда используют некорректные или неудачные обращения.Плюсом концепции Ксении Собчак, выступившей «против всех», является выступление кандидата в президенты за «свободу» и «правду». Однако, политологи определили, что несмотря на яркость компании Собчак, она несет в себе элементы агрессивности и провокационности, а также долю негатива.В то же время эксперты отмечают позитивный посыл лозунга Владимира Путина. По мнению исследователей, слоган «Сильный президент – сильная Россия!» способен охватить большое количество избирателей. Из всех представленных на суд вариантов, этот кажется самым удачным.