Канада обвинила Россию в создании и распространении вируса NotPetya

Канада уподобилась Британии, США и Австралии и обвинила Россию в создании и распространении вируса NotPetya ради дестабилизации финансового, энергетического и инфраструктурного секторов. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.

Домбровский Сергей

По мнению политиков из Канады, Москва заинтересована во внедрении опасного программного обеспечения в государственные учреждения западных держав. На данном историческом отрезке Вашингтон, Лондон, Канберра и Оттава имеют сложные дипломатические отношения с Россией. Слишком различаются взгляды Москвы и Запада, поэтому от РФ ожидают различных неприятностей.Россию неоднократно обвиняли в осуществлении хакерских атак. Во время президентских выборов в США, где победил действующий глава государства Дональд Трамп, Россию тоже подозревали в подтасовке результатов. Сейчас Москву называют распространителем вируса NotPetya. Российские чиновники считают обвинения необоснованными.