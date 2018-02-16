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| | Канада обвинила Россию в создании и распространении вируса NotPetya

Канада обвинила Россию в создании и распространении вируса NotPetya

Вчера, 19:06
Канада уподобилась Британии, США и Австралии и обвинила Россию в создании и распространении вируса NotPetya ради дестабилизации финансового, энергетического и инфраструктурного секторов. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.

Канада обвинила Россию в создании и распространении вируса NotPetya

 

По мнению политиков из Канады, Москва заинтересована во внедрении опасного программного обеспечения в государственные учреждения западных держав. На данном историческом отрезке Вашингтон, Лондон, Канберра и Оттава имеют сложные дипломатические отношения с Россией. Слишком различаются взгляды Москвы и Запада, поэтому от РФ ожидают различных неприятностей.

Россию неоднократно обвиняли в осуществлении хакерских атак. Во время президентских выборов в США, где победил действующий глава государства Дональд Трамп, Россию тоже подозревали в подтасовке результатов. Сейчас Москву называют распространителем вируса NotPetya. Российские чиновники считают обвинения необоснованными.
Домбровский Сергей
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