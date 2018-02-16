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| | «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги

«Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги

Сегодня, 16:01
В Индии активно проводится программа по очистке улиц от фекалий. Несмотря на это, глава Министерства здравоохранения штата Раджастхан Каличаран Сараф справил малую нужду на стену у дороги. Инцидент попал в объективы камер, сообщают зарубежные СМИ.

«Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги

 

Каличаран Сараф является министром здравоохранения в штате Раджастхан, Индия, и членом правящей партии «Бхаратия джаната парти». Недавно парламентарий оказался в центре скандала. Его заметили справляющим нужду на стену у дороги. Информация распространилась после поста с фотографией в Twitter-аккаунте одного из членов оппозиционной партии. Каличаран Сараф отказался давать комментарии по этому поводу, заявив, что не считает произошедшее большой проблемой. Тем временем пользователи Сети осудили поступок министра.

В стране проводится программа «Чистая Индия», направленная на борьбу с публичной дефекацией. К 2019 году все улицы государства должны стать чистыми.
Виктория Озерова
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