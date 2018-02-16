«Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги

Каличаран Сараф является министром здравоохранения в штате Раджастхан, Индия, и членом правящей партии «Бхаратия джаната парти». Недавно парламентарий оказался в центре скандала. Его заметили справляющим нужду на стену у дороги. Информация распространилась после поста с фотографией в Twitter-аккаунте одного из членов оппозиционной партии. Каличаран Сараф отказался давать комментарии по этому поводу, заявив, что не считает произошедшее большой проблемой. Тем временем пользователи Сети осудили поступок министра.
В стране проводится программа «Чистая Индия», направленная на борьбу с публичной дефекацией. К 2019 году все улицы государства должны стать чистыми.