«Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги

В Индии активно проводится программа по очистке улиц от фекалий. Несмотря на это, глава Министерства здравоохранения штата Раджастхан Каличаран Сараф справил малую нужду на стену у дороги. Инцидент попал в объективы камер, сообщают зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

Каличаран Сараф является министром здравоохранения в штате Раджастхан, Индия, и членом правящей партии «Бхаратия джаната парти». Недавно парламентарий оказался в центре скандала. Его заметили справляющим нужду на стену у дороги. Информация распространилась после поста с фотографией в Twitter-аккаунте одного из членов оппозиционной партии. Каличаран Сараф отказался давать комментарии по этому поводу, заявив, что не считает произошедшее большой проблемой. Тем временем пользователи Сети осудили поступок министра.В стране проводится программа «Чистая Индия», направленная на борьбу с публичной дефекацией. К 2019 году все улицы государства должны стать чистыми.