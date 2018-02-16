Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек

Из-за плохого знания английского языка Раймондс Вейонис уже не первый раз становится объектом насмешек в Сети. В своём очередном выступлении президент Латвии продемонстрировал малый словарный запас и смешной акцент, что рассмешило многих людей.

Александр Вест

В сети микроблогов Twitter стали появляться публикации, посвящённые недавнему выступлению Вейониса, который в своей речи выразил поддержку олимпийским атлетам, представляющим Латвию на зимних Олимпийских играх, проходящих в южнокорейском Пхенчхане в данный момент. Некоторые пользователи заметили, что незнание хотя бы одного иностранного языка, не считая русского, для главы латвийского государства можно считать довольно позорным. Другие же пользователи замечали, что его акцент был довольно милым и не стоит заострять всеобщее внимание, придираясь к таким мелочам.Заметим, во время своей речи президент делал огромные паузы, вспоминая нужные слова, а также руководствовался лишь общими фразами, которые выдавали низкий уровень знания английского языка.