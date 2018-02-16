Жириновский требует от ЦИК снять кандидатуру Грудинина с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Центризбирком должен дисквалифицировать кандидата от КПРФ Павла Грудинина с предвыборной гонки. По словам главы российских либерал-демократов, его сопернику в борьбе за президентский пост нужно запретить участие в выборах из-за неверной информации о зарубежных счетах.

Дарья Светозарова

Отмечается, что Павел Грудинин не подал на рассмотрение комиссии справку о закрытии заграничных счетов. Владимир Вольфович напомнил, что при аналогичном нарушении с его стороны, ему отказали в регистрации, а в случае с Грудининым - нет. Кандидат от ЛДПР испытывает ощущение, что ему морочат голову.В то же время Жириновскйи уверен, что кандидатуру выдвиженца от КПРФ с выборов не снимут, невзирая на ложные данные, поскольку в таком случае лидер партии Геннадий Зюганов заявит о начале общественных волнений.Ранее сообщалось, что Павел Грудинин не подал документы о закрытии иностранных счетов. Заявление поступило от зампреда комиссии Николая Булаева 12 февраля. При этом в ФНС слова кандидата от КПРФ также опровергли – он утверждал, что подал необходимые документы, и они находятся на рассмотрении еще с начала февраля.