Жириновский требует от ЦИК снять кандидатуру Грудинина с выборов

Отмечается, что Павел Грудинин не подал на рассмотрение комиссии справку о закрытии заграничных счетов. Владимир Вольфович напомнил, что при аналогичном нарушении с его стороны, ему отказали в регистрации, а в случае с Грудининым - нет. Кандидат от ЛДПР испытывает ощущение, что ему морочат голову.
В то же время Жириновскйи уверен, что кандидатуру выдвиженца от КПРФ с выборов не снимут, невзирая на ложные данные, поскольку в таком случае лидер партии Геннадий Зюганов заявит о начале общественных волнений.
Ранее сообщалось, что Павел Грудинин не подал документы о закрытии иностранных счетов. Заявление поступило от зампреда комиссии Николая Булаева 12 февраля. При этом в ФНС слова кандидата от КПРФ также опровергли – он утверждал, что подал необходимые документы, и они находятся на рассмотрении еще с начала февраля.