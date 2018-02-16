Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизирую полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху Уникальный смартфон NOA N7 разрешает получать 80-мегапиксельные фото Роскомнадзор увеличивает скорость блокировки сайтов Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера
| | Жириновский требует от ЦИК снять кандидатуру Грудинина с выборов

Жириновский требует от ЦИК снять кандидатуру Грудинина с выборов

Сегодня, 14:21
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Центризбирком должен дисквалифицировать кандидата от КПРФ Павла Грудинина с предвыборной гонки. По словам главы российских либерал-демократов, его сопернику в борьбе за президентский пост нужно запретить участие в выборах из-за неверной информации о зарубежных счетах.

Жириновский требует от ЦИК снять кандидатуру Грудинина с выборов

 

Отмечается, что Павел Грудинин не подал на рассмотрение комиссии справку о закрытии заграничных счетов. Владимир Вольфович напомнил, что при аналогичном нарушении с его стороны, ему отказали в регистрации, а в случае с Грудининым - нет. Кандидат от ЛДПР испытывает ощущение, что ему морочат голову.

В то же время Жириновскйи уверен, что кандидатуру выдвиженца от КПРФ с выборов не снимут, невзирая на ложные данные, поскольку в таком случае лидер партии Геннадий Зюганов заявит о начале общественных волнений.

Ранее сообщалось, что Павел Грудинин не подал документы о закрытии иностранных счетов. Заявление поступило от зампреда комиссии Николая Булаева 12 февраля. При этом в ФНС слова кандидата от КПРФ также опровергли – он утверждал, что подал необходимые документы, и они находятся на рассмотрении еще с начала февраля.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Грудинин прокомментировал сведения о незакрытых заграничных счетах
Грудинин прокомментировал сведения о незакрытых заграничных счетах

Павел Грудинин, являющийся кандидатом в президенты РФ от Коммунистической партии Российской Федерации, прокомментировал слухи о незакрытых денежных счетах,

Грудинин – капиталист из 90-х, уверен эксперт
Грудинин – капиталист из 90-х, уверен эксперт

Коммунистическая партия выдвинула своим кандидатом на президентских выборах главу крупного подмосковного агропромышленного предприятия «Совхоз имени Ленина»

Владимир Жириновский подал заявку на участие в выборах самым первым
Владимир Жириновский подал заявку на участие в выборах самым первым

На выборах главы РФ, которые состоятся в 2018 году, глава партии ЛДПР – Жириновский – будет представлять свою партию.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости