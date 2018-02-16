Вице-спикер парламента Крыма обвинил Украину в превращении собственной техники в хлам

Российский президент Владимир Путин выступил с заявлением о готовности Москвы передать всю военную технику Крыма Украине. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль отметил, что Российская Федерация, если хочет пойти на что-то подобное, изначально должна отремонтировать всю эту технику, а уже после этого передать ее Киеву. На данный момент Украина пытается добиться передачи через Гаагский суд.
«В басне Крылова говорится, что сильна та Моська, раз лает на слона. О какой же технике может быть речь, когда украинские власти сами все изначально превратили в неработоспособный хлам. Насколько мы проинформированы, этой техникой никто даже не пользовался. Я искренне сомневаюсь, что она Украине вообще нужна», - заявил крымский парламентарий во время общения с прессой.
Ильясов также отметил, что власти Киева намеренно используют международные суды, чтобы постоянно напоминать о своем существовании.