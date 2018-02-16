Вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов выступил с заявлением о том, что власти Украины, еще до момента, когда Крым воссоединился со своей исторической родиной, превратили все корабли на полуострове и военную технику в бесполезный хлам.

Николай Офицеров

Российский президент Владимир Путин выступил с заявлением о готовности Москвы передать всю военную технику Крыма Украине. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль отметил, что Российская Федерация, если хочет пойти на что-то подобное, изначально должна отремонтировать всю эту технику, а уже после этого передать ее Киеву. На данный момент Украина пытается добиться передачи через Гаагский суд.», - заявил крымский парламентарий во время общения с прессой.Ильясов также отметил, что власти Киева намеренно используют международные суды, чтобы постоянно напоминать о своем существовании.