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| | Собчак: Подала бы в суд на Навального, Ходорковского и Путина

Собчак: Подала бы в суд на Навального, Ходорковского и Путина

Сегодня, 13:29
Ксения Собчак, которая готовится к вступлению в президентскую гонку, рассказала о том, что считает неправильным нахождение одного главы государства на посту столь длительный период и подала бы в суд на президента при других обстоятельствах.

Собчак: Подала бы в суд на Навального, Ходорковского и Путина

 

В официальном Instagram-аккаунте Собчак появилась публикация, в которой политик поведала о том, что считает весьма неверным и несправедливым предоставлять возможность одной личности править государством столь долгий период. Ксения утвердила, что ограничение срока президентства является гарантом того, что политик будет нести ответственность и стараться сделать больше пользы для государства в указанный ему срок. Многие подписчики Ксении Собчак были весьма удивлены, прочитав, что она подала бы в суд на Алексея Навального, Анатолия Собчак, Ксению Собчак, и даже на Михаила Ходорковского, если бы кто-то из них занимал пост президента в течение столь долгого времени.

Политик заявила, что ограничение такой власти по времени является залогом защиты от волюнтаризма, коррупции, произвола и культа личности.
Александр Вест
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