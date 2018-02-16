Российский адмирал ответил на требование Киева починить украинские корабли

Адмирал Российского флота, Владимир Прокофьевич Валуев, дал ответ на обвинения Киева. Бывший командующий Балтийским флотом назвал требования Украинской стороны беспочвенными и заявил, что Российская Федерация не собирается ремонтировать украинские суда.

Ранее, заместитель секретаря Совета безопасности и обороны Украины, Михаил Владимирович Коваль, заявил о намерении Киева обратиться в Гаагский суд, чтобы Россия вернула «пиратски» захваченные украинские корабли, в том состоянии, в котором они были.Президент РФ, Владимир Владимирович Путин, в январе 2018 года заявлял, что Россия готова помочь Украине в транспортировке кораблей в Одессу, где украинские военнослужащие смогут их забрать. Однако, во время суда по поводу государственной измены экс президента Украины, Виктора Федоровича Януковича, Михаил Коваль заявил, что Киев не собирается возвращать себе корабли в том состоянии, до которого их довели российские моряки. Так же он заявил, что России придется отвечать за это перед Гаагским судом.Владимир Валуев ответил на эти обвинения, подчеркнув, что украинские моряки «проспали» всю технику, в то время как сухопутные войска вывели свое вооружение без каких-либо проблем и без единого выстрела. Так же российский адмирал заявил, что Украинской стороне следовало вывести свои корабли с Российской территории тогда, когда они считали их исправными. На угрозы Коваля обратиться в Гаагский суд, Валуев заявил, что в случае юридического подхода к данному делу, виноватыми останутся исключительно должностные лица ВМС Украины. "Пусть судятся", - заключил адмирал.