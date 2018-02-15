Возможностями крылатых ракет России обеспокоены в США

Главнокомандующий Северного отделения ВС США Лори Робинсон выражает беспокойство касательно возможностей новых крылатых ракет, принадлежащих России. По мнению генерала, в связи этим нужно увеличить финансирование военных расходов страны.

Глава Северного командования ВС США Лори Робинсон на Конгрессе сообщила о необходимости увеличения суммы финансирования сферы оборонительных систем из-за усиления России. Тревогу американского генерала вызвала новая разработка РФ – крылатые ракеты.Робинсон полагает, что в связи с увеличившейся дальностью поражения целей российскими ракетами, нарастает угроза для США. Увеличение финансирования генералу нужно для сооружения в северной части страны компонентов противоракетной обороны.По словам главы Северного командования, стоит обратить внимание и на модернизацию РФ подводных лодок, а также стратегических бомбардировщиков. Улучшенный флот России способен противостоять США в течении многих лет.