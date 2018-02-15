У сотрудников посольства США на Кубе нашли повреждения мозга

Американские врачи обнаружили у 21 сотрудника посольства США на Кубе травмы головного мозга, происхождение которых невозможно определить. Подобные повреждения могут быть характерны для автомобильного ДТП, взрыва или «акустической атаки».

Медики из США нашли у сотрудников кубинского посольства травмы головного мозга невыясненного происхождения. Предположительно, 21 работник посольства Соединенных Штатов Америки на Кубе мог быть подвержен направленному сенсорному и звуковому явлению, во время проживания в отелях и домах. Аналогичные повреждения возникают после взрыва или автомобильного ДТП.Однако все сотрудники посольства настаивают на том, что у них не было ни сотрясений, ни прочих травм. Тем не менее, из-за повреждений имеют место когнитивные изменения, головная боль и нарушения слуха. По словам пострадавших, перед обострением симптомов они ощущали резкий звук либо вибрацию. По мнению госдепартамента США, в Гаване на сотрудников посольства США была осуществлена «акустическая атака».