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| | Киев потребовал у РФ отремонтировать и вернуть оставленные в Крыму корабли

Киев потребовал у РФ отремонтировать и вернуть оставленные в Крыму корабли

Вчера, 20:25
Российская Федерация должна передать Киеву брошенные в Крыму четыре года назад корабли, а перед этим провести ремонт всей военной техники. Такое заявление сделал Михаил Коваль, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Киев потребовал у РФ отремонтировать и вернуть оставленные в Крыму корабли

 

В четверг Оболонский районный суд столицы Украины рассмотрел дело о госизмене экс-лидера государства Виктора Януковича. Допрошен был и Михаил Коваль, который на тот момент занимал пост руководителя Минобороны Украины. Нынешний замсекретаря СНБО объявил, что Киев должен добиваться возврата военных лайнеров, оставленных в Крыму четыре года назад, всевозможными способами, в том числе обратиться в Международный суд в Гааге. По словам Коваля, РФ захватила украинскую технику как «пират» и «раздеребанила». Сейчас, убежден замсекретаря, Россия должна починить все судна и передать Киеву.

Ранее Владимир Путин объявил, что РФ готова отдать военную технику из Крыма.
Виктория Озерова
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