Москва подтвердила гибель россиян в Сирии

Официальная Москва подтвердила факт гибели граждан России во время авиаудара США, направленного на сирийские проправительственные силы. Зарубежные СМИ сообщали о гибели сотен военнослужащих, среди которых и российские военные.

МИД РФ подтвердил факт того, что, во время авиаудара США по сирийским проправительственным силам могли быть убиты граждане России. Мария Захарова сообщила, что жертвами вооруженного столкновения предположительно стали пять россиян. Ранее иностранные СМИ приводили данные о том, что убитыми были сотни военнослужащих со всех стран мира, из которых сто человек российского происхождения.По сообщению представителя МИД, военнослужащие при выезде в горячие точки не отчитываются в государственных органах. Захарова предположила, что часто российские военные прибывают в места вооруженных столкновений нелегальными путями. Проверка всех уезжающих затруднительна для МИД РФ, однако в целях защиты граждан России будет проверен каждый отдельный подобный случай.