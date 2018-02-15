«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

От Редактора

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Челябинский метеорит оставил после себя много вопросов.

Сюжеты :

Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа В Windows 10 появится режим максимальной производительности Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди Появился символ-киллер, убивающий iPhone и Mac Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета
| | Москва подтвердила гибель россиян в Сирии

Москва подтвердила гибель россиян в Сирии

Вчера, 20:14
Официальная Москва подтвердила факт гибели граждан России во время авиаудара США, направленного на сирийские проправительственные силы. Зарубежные СМИ сообщали о гибели сотен военнослужащих, среди которых и российские военные.

Москва подтвердила гибель россиян в Сирии

 

МИД РФ подтвердил факт того, что, во время авиаудара США по сирийским проправительственным силам могли быть убиты граждане России. Мария Захарова сообщила, что жертвами вооруженного столкновения предположительно стали пять россиян. Ранее иностранные СМИ приводили данные о том, что убитыми были сотни военнослужащих со всех стран мира, из которых сто человек российского происхождения.

По сообщению представителя МИД, военнослужащие при выезде в горячие точки не отчитываются в государственных органах. Захарова предположила, что часто российские военные прибывают в места вооруженных столкновений нелегальными путями. Проверка всех уезжающих затруднительна для МИД РФ, однако в целях защиты граждан России будет проверен каждый отдельный подобный случай.
Новости по теме
В Госдуме рассказали о казни двух россиян в Сирии
В Госдуме рассказали о казни двух россиян в Сирии

Владимир Водолацкий, депутат Государственной Думы РФ, глава Союза казаков-воинов России и зарубежья, проинформировал, что сведения о гибели двух россиян в

Захарова высказалась о задержании русских граждан в Гамбурге
Захарова высказалась о задержании русских граждан в Гамбурге

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась на счет ареста двоих россиян после массовых беспорядков в Гамбурге во

Источник: Жертвами авиаудара коалиции в Сирии стали четыре солдат
Источник: Жертвами авиаудара коалиции в Сирии стали четыре солдат

Накануне Военно-воздушные силы международной коалиции во главе с США нанесли по ошибке точечный авиаудар по боевым складам сирийских военнослужащих. Вследствие

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости