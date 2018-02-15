Грудинин рассказал, как можно обойти законы РФ

Дело в том, что в случае победы на выборах Грудинину придется отказаться от активов в этом предприятии. Один из представителей масс-медиа поинтересовался, кому отойдет доля Грудинина в бизнесе, если россияне выберут его своим лидером. Журналист также выразил предположение, что претендент на президентский пост уже оговаривает передачу акций другому лицу. Кандидат от КПРФ ответил, что есть несколько способов обойти этот закон, но потом попытался исправить оговорку и заменил слово «обход» на «решения».
Далее Грудинин заявил, что есть возможность передать пакет акций в трастовый фонд. В этом случае активами будут управлять его единомышленники. В то же время, это не противоречит российским законам.