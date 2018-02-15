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| | Песков: Путин не засекречивал информацию по россиянам в Сирии

Песков: Путин не засекречивал информацию по россиянам в Сирии

Сегодня, 14:26
Российский президент Владимир Путин не принимал решения, как-либо связанного с засекречиванием информации относительно погибших и раненых граждан Российской Федерации в результате удара коалиции США по правительственным силам Сирии. Информацию подтвердил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, что состоялась накануне.

Песков: Путин не засекречивал информацию по россиянам в Сирии

 

Песков продолжает настаивать на этой версии, как и раньше. Также он отмечает, что Кремлю нечего добавить по ситуации.

Коалиция Соединенных Штатов нанесла удар по проправительственным силам в Сирии после ситуации с тем, как организованный отряд из полутысячи человек предпринял атаку в отношении «Сирийских демократических сил», которым оказывает поддержку сама коалиция. Конфликт произошел из-за нефтяного месторождения.

Под удар попали также и российские наемники, которые выступали на стороне проправительственных сил, однако официально данную информацию подтвердить не удалось. Согласно разной информации, в результате удара погибли до 17 россиян. В Минобороны утверждают, что это не так и погибли исключительно граждане Сирии.

Группа независимых расследований из Conflict Intelligence Team утверждает обратное и отмечает, что при нападении погибли наемники из «ЧВК Вагнера». Помимо этого, организация «Другая Россия» заявила, что во время удара коалиции погиб активист Кирилл Ананьев.
Николай Офицеров
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