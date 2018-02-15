Песков: Путин не засекречивал информацию по россиянам в Сирии

Российский президент Владимир Путин не принимал решения, как-либо связанного с засекречиванием информации относительно погибших и раненых граждан Российской Федерации в результате удара коалиции США по правительственным силам Сирии. Информацию подтвердил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, что состоялась накануне.

Николай Офицеров

Песков продолжает настаивать на этой версии, как и раньше. Также он отмечает, что Кремлю нечего добавить по ситуации.Коалиция Соединенных Штатов нанесла удар по проправительственным силам в Сирии после ситуации с тем, как организованный отряд из полутысячи человек предпринял атаку в отношении «Сирийских демократических сил», которым оказывает поддержку сама коалиция. Конфликт произошел из-за нефтяного месторождения.Под удар попали также и российские наемники, которые выступали на стороне проправительственных сил, однако официально данную информацию подтвердить не удалось. Согласно разной информации, в результате удара погибли до 17 россиян. В Минобороны утверждают, что это не так и погибли исключительно граждане Сирии.Группа независимых расследований из Conflict Intelligence Team утверждает обратное и отмечает, что при нападении погибли наемники из «ЧВК Вагнера». Помимо этого, организация «Другая Россия» заявила, что во время удара коалиции погиб активист Кирилл Ананьев.