«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность
| | Путин выразил Трампу соболезнования после произошедшей во Флориде стрельбы

Путин выразил Трампу соболезнования после произошедшей во Флориде стрельбы

Сегодня, 12:59
Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу официальную телеграмму с соболезнованиями из-за произошедшей в городе Парклэнд, штат Флорида, стрельбы в школе. В своем послании глава России выразил искренние соболезнования родственникам погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Путин выразил Трампу соболезнования после произошедшей во Флориде стрельбы

 

«Владимир Владимирович передал слова сочувствия и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем тем, кто оказался в больнице», - отмечается на официальном сайте Кремля.

Следует напомнить, что стрельба произошла в школе упомянутого выше города Парклэнда, днем в среду, 14 февраля. Сообщается, что стрелок был задержан, а его личность установили несколько позже. Убийцей оказался Николас Круз - 19-летний бывший ученик, который был исключен из этой школы из-за серьезных проблем с дисциплиной.

Согласно последней информации, в произошедшей бойне погибли 17 человек, еще 15 находятся в больнице, двое из них в критическом состоянии. Сообщается, что юноша накануне приобрел себе полуавтоматическую винтовку, которая находится на вооружении полиции, но при этом продается, как гражданское оружие. Его предназначение официально значится, как «самооборона и охота».
Николай Офицеров
Новости по теме
Владимир Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе
Владимир Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе

Соболезнования по поводу трагического инцидента со стрельбой в баптистской церкви в техасском городе Сазеарленд-Спрингс выразил американскому президенту

Владимир Путин выразил соболезнования главе Египта из-за аварии с поездами
Владимир Путин выразил соболезнования главе Египта из-за аварии с поездами

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Египта Абдельфаттаху Сиси в связи с трагической аварией с поездами в окрестностях Александрии.

Путин соболезнует родным и близким погибших в московском метро
Путин соболезнует родным и близким погибших в московском метро

Глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выразил соболезнования родственникам и близким погибших в последствие аварии в московском метро, которая

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости