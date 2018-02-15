Путин выразил Трампу соболезнования после произошедшей во Флориде стрельбы

Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу официальную телеграмму с соболезнованиями из-за произошедшей в городе Парклэнд, штат Флорида, стрельбы в школе. В своем послании глава России выразил искренние соболезнования родственникам погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Николай Офицеров

», - отмечается на официальном сайте Кремля.Следует напомнить, что стрельба произошла в школе упомянутого выше города Парклэнда, днем в среду, 14 февраля. Сообщается, что стрелок был задержан, а его личность установили несколько позже. Убийцей оказался Николас Круз - 19-летний бывший ученик, который был исключен из этой школы из-за серьезных проблем с дисциплиной.Согласно последней информации, в произошедшей бойне погибли 17 человек, еще 15 находятся в больнице, двое из них в критическом состоянии. Сообщается, что юноша накануне приобрел себе полуавтоматическую винтовку, которая находится на вооружении полиции, но при этом продается, как гражданское оружие. Его предназначение официально значится, как «самооборона и охота».