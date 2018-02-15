Умер бывший премьер-министр Нидерландов

Экс-премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс скончался в 78-летнем возрасте. Об этом стала известно согласно изданию NL Times.

Петр Иванов

Любберс являлся главой партии «Христианско-демократический призыв» и занимал пост премьера дольше всех его предшественников — с 1982 по 1994 год.После того как Любберс сдал пост премьер-министра, он выдвигал свою кандидатуру на должность генсекретаря НАТО, однако рассмотрение кандидатуры Рууда Любберса на этой должности было отклонено правительством США. Затем в течение нескольких лет экс-премьер-министр вёл преподавательскую деятельность в череде высших учебных учреждений, в том числе, во всем известном Гарварде.Точные причины смерти Рууда Любберса источник пока не сообщает. У политика остались жена и трое детей. Ранее экс-министр Нидерландов обвинялся в сексуальных домогательствах.