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| | Умер бывший премьер-министр Нидерландов

Умер бывший премьер-министр Нидерландов

Сегодня, 12:43
Экс-премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс скончался в 78-летнем возрасте. Об этом стала известно согласно изданию NL Times.

Умер бывший премьер-министр Нидерландов

 

Любберс являлся главой партии «Христианско-демократический призыв» и занимал пост премьера дольше всех его предшественников — с 1982 по 1994 год.

После того как Любберс сдал пост премьер-министра, он выдвигал свою кандидатуру на должность генсекретаря НАТО, однако рассмотрение кандидатуры Рууда Любберса на этой должности было отклонено правительством США. Затем в течение нескольких лет экс-премьер-министр вёл преподавательскую деятельность в череде высших учебных учреждений, в том числе, во всем известном Гарварде.

Точные причины смерти Рууда Любберса источник пока не сообщает. У политика остались жена и трое детей. Ранее экс-министр Нидерландов обвинялся в сексуальных домогательствах.
Петр Иванов
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