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| | Первый канал отложил показ финальной серии фильма о Путине

Первый канал отложил показ финальной серии фильма о Путине

Вчера, 20:24
Руководство телеканала приняло решение отложить завтрашний показ финального эпизода картины о Путине в связи с замечанием Центризбиркома.

Первый канал отложил показ финальной серии фильма о Путине

 

Ранее Элла Памфилова, руководитель ЦИК, посоветовала Первому каналу не ставить в эфир фильм о Путине до конца выборов президента РФ. Глава комиссии при этом уточнила, что картина не носит агитационного характера, но все равно рекомендовала отложить ее демонстрацию на телевидении. Сегодня руководство Первого проинформировало, что такое замечание вызвало сожаления, поскольку картина не нарушает действующие законы, но все же администрация считает нужным исполнить совет. Представитель канала подчеркнул, что в связи с разницей во времени в некоторых субъектах РФ третья серия картины о Путине уже вышла в эфир, но демонстрация финальной будет отложена.

В ЦИК по поводу показа фильма обратилась председатель партии кандидата Григория Явлинского Эмилия Слабунова.
Виктория Озерова
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