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| | Выборы-2018: Эфир поделили между кандидатами

Выборы-2018: Эфир поделили между кандидатами

Вчера, 19:57
Центризбирком официально распределил эфирное время агитационных мероприятий на федеральных СМИ между кандидатами на президентский пост.

Выборы-2018: Эфир поделили между кандидатами

 

По данным ЦИК, пресс-службы обязаны предоставлять по часу для кандидата и по часу – партии. Владимир Путин как самодвиженец должен получить меньше времени для дебатов.

Стало известно, избирательный штаб Владимира Путина отказался от бесплатного эфирного времени. Андрей Кондрашов, пресс-секретарь штаба Путина, сообщил, что имеется в виду отказ от участия Владимира Владимировича в дебатах на федеральном телевидении.

Отметим, что дебаты кандидатов на пост Президента России стоит ждать с 26 февраля на федеральных телеканалах. Андрей Писарев, представитель Первого канала заметил, что дебаты займут 45-50 минут и окончатся 15 марта. Известно также, что только пять партий из семи, выдвигающих своего кандидата, подали заявление для получения бесплатного времени для теледебатов.
Татьяна Преображенская
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