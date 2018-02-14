Выборы-2018: Эфир поделили между кандидатами

Центризбирком официально распределил эфирное время агитационных мероприятий на федеральных СМИ между кандидатами на президентский пост.

Татьяна Преображенская

По данным ЦИК, пресс-службы обязаны предоставлять по часу для кандидата и по часу – партии. Владимир Путин как самодвиженец должен получить меньше времени для дебатов.Стало известно, избирательный штаб Владимира Путина отказался от бесплатного эфирного времени. Андрей Кондрашов, пресс-секретарь штаба Путина, сообщил, что имеется в виду отказ от участия Владимира Владимировича в дебатах на федеральном телевидении.Отметим, что дебаты кандидатов на пост Президента России стоит ждать с 26 февраля на федеральных телеканалах. Андрей Писарев, представитель Первого канала заметил, что дебаты займут 45-50 минут и окончатся 15 марта. Известно также, что только пять партий из семи, выдвигающих своего кандидата, подали заявление для получения бесплатного времени для теледебатов.