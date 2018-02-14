В ЦИК ответили на жалобу Собчак по поводу регистрации Путина как кандидата

В ЦИК дали комментарии касательно жалобы Ксении Собчак по поводу регистрации Владимира Путина как кандидата в президенты. Накануне телеведущая заявила, что действующий лидер не может выдвигаться из-за уже отработанных сроков на посту главы государства.

Виктория Озерова

Николай Балуев, зампредседатель ЦИК, дал ответ на жалобу Ксении Собчак. Замглавы комиссии объявил, что никаких законодательных препятствий для баллотирования действующего лидера нет. По словам Балуева, по этому поводу уже были судебные иски, но ни один из них не удовлетворили. Заявление Собчак вызвало удивление у членов ЦИК, добавил замглавы комиссии. По мнению Балуева, в своих действиях Собчак руководствуется исключительно эмоциями.Ранее стало известно о том, что Собчак подала иск в Верховный суд на решение ЦИК об утверждении Путина одним из кандидатов. По заявлению ведущей, действующий лидер не может выдвигаться из-за трех ранее отработанных сроков на данном посту.