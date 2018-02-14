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| | ВЦИОМ: Путина на выборах поддержат 71% россиян

ВЦИОМ: Путина на выборах поддержат 71% россиян

Сегодня, 16:48
Официальны представители Всероссийского центра изучения общественного мнения рассказали о том, что по результатам ряда проведённых социологических опросов, за Владимира Путина свой голос отдали бы более 70 процентов граждан Российской Федерации.

ВЦИОМ: Путина на выборах поддержат 71% россиян

 

Валерий Федоров, являющийся генеральным директором ВЦИОМ, заявил о том, что лидерство нынешнего президента России не подвергалось никаким серьёзным испытаниям на прочность, вследствие чего поддержка его кандидатуры со стороны избирателей является неоспоримой. Федоров заметил, что со времени предыдущего опроса процент российских граждан, готовых отдать свой голос за Владимира Путина на предстоящей президентской гонке, упал лишь на 0,1 процента.

Заметим, что за Павла Грудинина, являющегося кандидатом в президенты РФ от партии КПРФ, готовы проголосовать лишь 7 процентов респондентов, а Владимира Жириновского решили поддержать только чуть более 5 процентов опрошенных граждан.
Александр Вест
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