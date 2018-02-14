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| | «Посвежевшего» Саакашвили заметили в Амстердаме

«Посвежевшего» Саакашвили заметили в Амстердаме

Сегодня, 16:42
Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в начале недели был, в буквальном смысле, выдворен из Украины, в среду был замечен в аэропорту столицы Нидерландов. В Facebook появилась фотография, на которой заметно «посвежевший» Саакашвили налегке идет по аэропорту Амстердама.

«Посвежевшего» Саакашвили заметили в Амстердаме

 

Соответствующие кадры решил прокомментировать народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В ироничной манере он попросил общественность обратить внимание на то, насколько тяжела для «Михо» разлука с Украиной. «По всей видимости, настолько ему тяжело сейчас, как и после разлуки с Грузией», - заявил Гончаренко.

Помимо этого, депутат пожелал Саакашвили постараться не налегать ни на что лишнее, намекая, конечно же, на легализованную в стране марихуану. Также он считает, что Саакашвили, пока не поздно, следует вернуться к «мученически-грозному» выражению лица, чем довольному, как на фотографии в Facebook, иначе пресса просто не захочет с ним общаться.

«Посвежевшего» Саакашвили заметили в Амстердаме

 

Стоит отметить, что 12 февраля после задержания в одном из ресторанов Киева Саакашвили на чартерном рейсе его выслали в Польшу. В ответ политик пообещал, что вернется и в Украину, и в покинутую им давно Грузию, дабы «в корне менять ситуацию в обеих странах».
Николай Офицеров
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