Социологи рассказали, как повлияло на рейтинг Собчак присутствие на завтраке с Трампом

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о влиянии на рейтинг выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак завтрак в присутствии американского президента Трампа. Оказалось, что уровень популярности Ксении Анатольевны никоим образом не изменился на фоне этого знаменательного события.

Дарья Светозарова

Социолог подчеркивает, что 29 января Собчак были готовы поддержать на выборах 1,3% избирателей, а 11 февраля количество ее сторонников составило всего один процент. При этом Федоров уточняет, что снижение в 0,3% может и не быть снижением рейтинга. По его словам, Ксению поддерживает слишком мало граждан, чтобы исключить обычные колебания.Сообщается, что претендентка на главный государственный пост приняла участие в национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне в числе 3,8 тысячи приглашенных. Ксения Анатольевна ни единым словом не обменялась с присутствовавшим там президентом США.