Социологи рассказали, как повлияло на рейтинг Собчак присутствие на завтраке с Трампом

Социолог подчеркивает, что 29 января Собчак были готовы поддержать на выборах 1,3% избирателей, а 11 февраля количество ее сторонников составило всего один процент. При этом Федоров уточняет, что снижение в 0,3% может и не быть снижением рейтинга. По его словам, Ксению поддерживает слишком мало граждан, чтобы исключить обычные колебания.
Сообщается, что претендентка на главный государственный пост приняла участие в национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне в числе 3,8 тысячи приглашенных. Ксения Анатольевна ни единым словом не обменялась с присутствовавшим там президентом США.