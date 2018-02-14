Премьер-министр Изралия получит официальные обвинения от полиции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о том, что каких-либо затруднений правящая коалиция на данный момент не видит, а потому планы, связанные с внеочередными выборами, отсутствуют. Информацией об этом поделились представители отечественных СМИ, ссылаясь на источник в правительстве Израиля.

Николай Офицеров

Как известно, полиция страны выступила с заявлением о том, что все имеющиеся у нее доказательства, в сумме, могут привести к предъявлению официального обвинения премьеру сразу по двумя делам. В первую очередь, о неправильном оформлении получения подарков, что в обратном случае классифицируется, как взятка, а также попытка повлиять на редакционную политику местных средств массовой информации.«Хочу заверить вас в коалиции пребывает стабильность, ни у кого планов идти на выборы нет. Мы продолжим работать до конца своего срока на благо граждан Израиля», - отметил Нетаньяху.Выборы в Израиле, как известно, пройдут в 2019 году. К этому моменту Нетаньяху уже побьет рекорд у единоличного нахождения при власти, опередив лишь основателя Государства Израиль Давида Бен-Гуриона.