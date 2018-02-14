Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | Премьер-министр Изралия получит официальные обвинения от полиции

Премьер-министр Изралия получит официальные обвинения от полиции

Сегодня, 16:27
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о том, что каких-либо затруднений правящая коалиция на данный момент не видит, а потому планы, связанные с внеочередными выборами, отсутствуют. Информацией об этом поделились представители отечественных СМИ, ссылаясь на источник в правительстве Израиля.

Премьер-министр Изралия получит официальные обвинения от полиции

 

Как известно, полиция страны выступила с заявлением о том, что все имеющиеся у нее доказательства, в сумме, могут привести к предъявлению официального обвинения премьеру сразу по двумя делам. В первую очередь, о неправильном оформлении получения подарков, что в обратном случае классифицируется, как взятка, а также попытка повлиять на редакционную политику местных средств массовой информации.

«Хочу заверить вас в коалиции пребывает стабильность, ни у кого планов идти на выборы нет. Мы продолжим работать до конца своего срока на благо граждан Израиля», - отметил Нетаньяху.

Выборы в Израиле, как известно, пройдут в 2019 году. К этому моменту Нетаньяху уже побьет рекорд у единоличного нахождения при власти, опередив лишь основателя Государства Израиль Давида Бен-Гуриона.
Николай Офицеров
Новости по теме
Биньямина Нетаньяху снова допросит полиция Израиля
Биньямина Нетаньяху снова допросит полиция Израиля

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снова допросит полиция 6 марта этого года. Сообщается, что этот допрос станет уже четвертым за этот год.

Премьер Израиля Нетаньяху одобрил строительство «стены Трампа» на границе с Мексикой
Премьер Израиля Нетаньяху одобрил строительство «стены Трампа» на границе с Мексикой

Биньямин Нетаньяху, глава правительства Израиля, одобрил планы Дональда Трампа, касающиеся строительства стены на границе с Мексикой. Об этом премьер-министр

Полиция Израиля третий раз допрашивает премьер-министра Нетаньяху
Полиция Израиля третий раз допрашивает премьер-министра Нетаньяху

В Израиле третий раз допрашивают премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о злоупотреблениях. Об этом пишет Haaretz.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости