Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | 2,5 тысяч приборов ночного видения США передали украинской армии

2,5 тысяч приборов ночного видения США передали украинской армии

Сегодня, 16:07
Мари Йованович, являющаяся официальным представителем американского посольства в Киеве, заявила о том, что на вооружение украинской армии поступили 2500 приборов ночного видения, которые были переданы ВСУ от США.

2,5 тысяч приборов ночного видения США передали украинской армии

 

Американский дипломат заявила о том, что стоимость поставленных приборов составляет более 5 миллионов долларов. Также Йованович заявила, что данные устройства помогут Вооруженным силам Украины защищать независимость государства даже под покровом ночи. Виктор Муженко, возглавляющий Генеральный штаб ВСУ, заявил о том, что с помощью 2500 приборов, позволяющих осуществлять разведку в условиях плохой освещённости, 10 батальонов повысят свой боевой потенциал.

Стоит отметить, с 2014 года в рамках гуманитарной и международной технической помощи Украина получила материальные ресурсы на сумму более 240 миллионов долларов. Заметим, Киев за последние четыре года таким образом обзавёлся разведывательными беспилотными аппаратами, армейскими автомобилями, средствами контрбатарейной борьбы, а также вещевым и медицинским оборудованием различного типа.
Александр Вест
Новости по теме
Камуфляж кальмаров «спрячет» солдат будущего от приборов ночного видения
Камуфляж кальмаров «спрячет» солдат будущего от приборов ночного видения

Камуфляж кальмаров способен «спрятать» солдат от тепловизоров и приборов ночного видения. Исследователи Калифорнийского университета в Ирвине «научили»

Ожидается прибытие первой партии военной помощи украинской армии из Канады
Ожидается прибытие первой партии военной помощи украинской армии из Канады

Уже отправлена первая партия военной помощи украинским военным. Она будет доставлена на Украину из Канады уже 28 ноября.

«НАСА» потратят 25 миллионов долларов на создание приборов поиска жизни на Европе
«НАСА» потратят 25 миллионов долларов на создание приборов поиска жизни на Европе

Средства массовой информации Соединённых Штатов Америки предоставили информацию о том, что Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости