Мари Йованович, являющаяся официальным представителем американского посольства в Киеве, заявила о том, что на вооружение украинской армии поступили 2500 приборов ночного видения, которые были переданы ВСУ от США.

Александр Вест

Американский дипломат заявила о том, что стоимость поставленных приборов составляет более 5 миллионов долларов. Также Йованович заявила, что данные устройства помогут Вооруженным силам Украины защищать независимость государства даже под покровом ночи. Виктор Муженко, возглавляющий Генеральный штаб ВСУ, заявил о том, что с помощью 2500 приборов, позволяющих осуществлять разведку в условиях плохой освещённости, 10 батальонов повысят свой боевой потенциал.Стоит отметить, с 2014 года в рамках гуманитарной и международной технической помощи Украина получила материальные ресурсы на сумму более 240 миллионов долларов. Заметим, Киев за последние четыре года таким образом обзавёлся разведывательными беспилотными аппаратами, армейскими автомобилями, средствами контрбатарейной борьбы, а также вещевым и медицинским оборудованием различного типа.