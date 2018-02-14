В Кремле поделились подробностями телефонной беседы Путина и Порошенко

В Кремле рассказали о деталях телефонного диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко. Выяснилось, что главы дух государств в который раз обсудили тему обмена военнопленными и согласились, что «Минску-2» по прежнему нет альтернативы.

Дарья Светозарова

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поведал также, что украинский лидер принес Путину соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье. Также Петр Алексеевич предложил свое содействие в расследовании трагедии, поскольку самолеты класса Ан производились ранее на территории Украины. Потерпевший крушение в Раменском районе лайнер также был сделан украинскими конструкторами из ГП «Антонов». В прошлом году Россия решила наладить самостоятельное производство этих воздушных судов.Беседа состоялась 12 февраля. Поводом для разговора стала третья годовщина «Минска-2» и принятых соглашений. Перед этим лидеры двух стран беседовали в июле прошлого года в рамках беседы глав государств «нормандской четверки» - России, Франции, Германии и Украины. Тогда Порошенко потребовал от РФ «немедленно прекратить российскую агрессию на Донбассе».