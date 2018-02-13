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| | Отменен визит главы МИД Нидерландов в Москву

Отменен визит главы МИД Нидерландов в Москву

Вчера, 21:54
Официальное представительство Амстердама оповестило Москву об отмене запланированного визита главы МИД страны в Россию. Отмена встречи связана решением об отставке исполнявшего обязанности главы Министерства иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстры.

Отменен визит главы МИД Нидерландов в Москву

 

Запланированный визит в Москву Халбе Зейлстры, являвшегося до недавнего времени министром МИД Нидерландов, официально отменен. Политик принял решение уйти с должности из-за лжи про встречу с президентом РФ 12 лет назад.

Как сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, временно исполняющей обязанности главы МИД будет министр внешней торговли Сигрид Каг. Прошлый глава МИД Халба Зейлстра принял решение покинуть занимаемый пост, в связи с чем подал в отставку. Глава правительсва Нидерландов сообщил, что требуется время для того, чтобы найти постоянную замену для него.

Ранее Зейлстра признался, что считает наибольшей ошибкой в своей политической карьере выдумку о встрече с Владимиром Путиным в 2006 году. По мнению экс-главы МИД, Нидерланды заслуживают такого министра иностранных дел, которому можно доверять.
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