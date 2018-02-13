Отменен визит главы МИД Нидерландов в Москву

Официальное представительство Амстердама оповестило Москву об отмене запланированного визита главы МИД страны в Россию. Отмена встречи связана решением об отставке исполнявшего обязанности главы Министерства иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстры.

Запланированный визит в Москву Халбе Зейлстры, являвшегося до недавнего времени министром МИД Нидерландов, официально отменен. Политик принял решение уйти с должности из-за лжи про встречу с президентом РФ 12 лет назад.Как сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, временно исполняющей обязанности главы МИД будет министр внешней торговли Сигрид Каг. Прошлый глава МИД Халба Зейлстра принял решение покинуть занимаемый пост, в связи с чем подал в отставку. Глава правительсва Нидерландов сообщил, что требуется время для того, чтобы найти постоянную замену для него.Ранее Зейлстра признался, что считает наибольшей ошибкой в своей политической карьере выдумку о встрече с Владимиром Путиным в 2006 году. По мнению экс-главы МИД, Нидерланды заслуживают такого министра иностранных дел, которому можно доверять.